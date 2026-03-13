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A la venta un piso unipersonal en Palavea por 140.000 euros

Jóvenes profesionales que quieren vivir solos, mayores que cambian su estilo de vida… Cada vez son más los hogares en los que reside una sola persona y, en respuesta a esta tendencia, aumenta el procentaje de viviendas unipersonales. Es el caso de una de las últimas ofertas actualizadas del portal inmobiliario Tucasa.com. Se trata de un piso en Palavea de 55 metros cuadrados, que cuenta con un dormitorio, un baño, un amplio salón y una cocina equipada con espacio para tendedero. Más información