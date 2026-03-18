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El EMHU 2026 presenta la programación que volverá a llenar de sonrisas A Coruña del 23 de abril al 3 de mayo

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Inés Vicente Garrido

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Inés Vicente Garrido

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Casi una veintena de espectáculos, conversaciones abiertas al público, la grabación de un pódcast, un curso de clown, una proyección de cine y una exposición fotográfica son algunas de las citas destacadas de esta sexta edición. Malena Alterio, Facu Díaz, Ignatius Farray y David Perdomo estarán entre las estrellas invitadas. Más información

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