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Incendio en el 137 de la ronda de Outeiro, en Os Mallos

Los vecinos de la ronda de Outeiro a la altura de Os Mallos se levantaron en alerta esta mañana tras sentir las sirenas de los Bomberos. Un incendio amenazaba al edificio situado en el número 137. El fuego comenzó en una habitación de uno del primer piso, "posiblemente en un colchón", explican los Bomberos de A Coruña. Más información. Más información