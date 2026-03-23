Sara Gallego

Así fue la recepción en María Pita a los jugadores del Liceo con su undécima Copa del Rey

Los jugadores y el equipo técnico del Hockey Club Liceo han sido recibidos este lunes en el Palacio Municipal de María Píta tras conquistar su undécima Copa del Rey este domingo en Barcelona, ante el Calafell La Menorquina por 4-1, con un triplete de Bruno Saavedra. “El Liceo no solo es un equipo. Es historia viva de A Coruña. Es un símbolo que lleva el nombre de la ciudad por toda España y por toda Europa", comentó la alcaldesa Inés Rey durante el encuentro. Más información