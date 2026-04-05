Carlos Pardellas

Naim pide que haya un consulado en Galicia o Asturias

La Casa da Cultura Salvador de Madariaga, en la calle Durán Loriga, se ha reconvertido durante dos días en una embajada temporal de Senegal en A Coruña. Este domingo y este lunes, cientos de ciudadanos senegaleses se acercan a la oficina, cedida por el Concello, para renovar su pasaporte para viajar o cambiar de residencia y mantener sus documentos en regla. El país africano carece de consulados en España y este trámite, sin estas oficinas itinerantes, debería realizarse presencialmente en las oficinas ubicadas en Madrid. Más información