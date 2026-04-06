Casteleiro

Tareas de extinción en el incendio de Caión que obligó a desalojar a los vecinos de al menos diez viviendas

Los vecinos de al menos diez viviendas han tenido que ser desalojados por la proximidad de sus casas al incendio forestal declarado este lunes en la parroquia de Caión, en A Laracha. Según detalla la Guardia Civil, presenta un fuego con un frente de 2 kilómetros que afecta tanto a monte arbolado como a monte raso, y está activo desde las 13:13 horas.Trabajan en la zona medios de extinción tanto aéreos como terrestres: dos helicópteros, cinco motobombas, seis brigradas, dos agentes y una pala.