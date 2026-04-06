Secciones

Es noticia
Incendio forestal en CaiónPermiso especial de ruido para los pisos de la SarebAsí será el Parque de O VixíaEl mapa de A Coruña hace 70 añosRescatado un cadáver junto a la DársenaLos tesoros que esconden los paquetes sorpresa de AmazonPresunto fraude en una oposición de la Seguridad Social en A CoruñaA Coruña compite con Ourense por la temperatura más alta de GaliciaEl tiempo en A Coruña: máximas disparadas antes de volver las lluviasAsí está la clasificación en Segunda
instagramlinkedin
Tareas de extinción en el incendio de Caión que obligó a desalojar a los vecinos de al menos diez viviendas

Tareas de extinción en el incendio de Caión que obligó a desalojar a los vecinos de al menos diez viviendas

Casteleiro

Tareas de extinción en el incendio de Caión que obligó a desalojar a los vecinos de al menos diez viviendas

Casteleiro

RRSS WhatsAppCopiar URL

Los vecinos de al menos diez viviendas han tenido que ser desalojados por la proximidad de sus casas al incendio forestal declarado este lunes en la parroquia de Caión, en A Laracha. Según detalla la Guardia Civil, presenta un fuego con un frente de 2 kilómetros que afecta tanto a monte arbolado como a monte raso, y está activo desde las 13:13 horas.Trabajan en la zona medios de extinción tanto aéreos como terrestres: dos helicópteros, cinco motobombas, seis brigradas, dos agentes y una pala.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents