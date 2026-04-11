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Los vecinos de Pescadería- Orzán opinan del barrio

Los vecinos de Pescadería- Orzán opinan del barrio

Inés Vicente Garrido / Carlos Pardellas

Los vecinos de Pescadería- Orzán opinan del barrio

Inés Vicente Garrido

Carlos Pardellas

A Coruña
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El antiguo barrio de Pescadería en A Coruña convive entre el bullicio nocturno y la elegancia de un centro histórico que abraza el mar mientras los vecinos reclaman más limpieza y descanso. Más información

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