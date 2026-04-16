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Cuarta jornada del juicio al lotero de San Agustín en la Audiencia de A Coruña

Cuarta jornada del juicio al lotero de San Agustín en la Audiencia de A Coruña

Gustavo de la Paz

Cuarta jornada del juicio al lotero de San Agustín en la Audiencia de A Coruña

Gustavo de la Paz

A Coruña
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El juicio al lotero de San Agustín que supuestamente se quedó con una Primitiva millonaria de 4,7 millones continúa este jueves en la Audiencia Provincial de A Coruña. En esta cuarta sesión declararán dos policías que tomaron huellas en la delegación de Loterías y en la administración del centro comercial Carrefour, en donde se vendió el boleto. También hablarán el responsable de un punto de venta de la calle Antonio Noche y la hermana de los acusados. En la sesión del jueves la policía concluyó que el apostante estaba delante del lotero de San Agustín cuando se comprobó el boleto.

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