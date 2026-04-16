Cuarta jornada del juicio al lotero de San Agustín en la Audiencia de A Coruña
El juicio al lotero de San Agustín que supuestamente se quedó con una Primitiva millonaria de 4,7 millones continúa este jueves en la Audiencia Provincial de A Coruña. En esta cuarta sesión declararán dos policías que tomaron huellas en la delegación de Loterías y en la administración del centro comercial Carrefour, en donde se vendió el boleto. También hablarán el responsable de un punto de venta de la calle Antonio Noche y la hermana de los acusados. En la sesión del jueves la policía concluyó que el apostante estaba delante del lotero de San Agustín cuando se comprobó el boleto.
Últimos vídeos
Guerra en Ucrania
Zelenski se reúne con Meloni para reforzar el apoyo a Ucrania
Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama