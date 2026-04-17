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La actuación de Bad Bunny en la SuperBowl inspira a las trabajadoras textiles en su protesta contra la patronal

La actuación de Bad Bunny en la SuperBowl inspira a las trabajadoras textiles en su protesta contra la patronal

Gus de la Paz

La actuación de Bad Bunny en la SuperBowl inspira a las trabajadoras textiles en su protesta contra la patronal

Gus de la Paz

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El conflicto llevaba meses larvándose en los pasillos de las grandes cadenas de moda, pero esta semana estalla en la calle: las plantillas de las grandes cadenas de textil y calzado de las cuatro provincias gallegas están llamadas a una huelga el viernes 17 de abril —y en A Coruña también el sábado 18— contra lo que consideran un retroceso histórico en sus derechos laborales. El detonante; el preacuerdo alcanzado el mes pasado para el primer convenio estatal promovido por la patronal ARTE, donde se sientan las principales multinacionales del sector como Inditex, Mango o Primark. Durante las protestas trabajadoras han recordado la actuación de Bad Bunny en la SuperBowl para inspirarse en sus protestas.

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