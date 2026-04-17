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A Coruña recibe su primera triple escala de cruceros del 2026 con más de 8.500 personas

A Coruña recibe su primera triple escala de cruceros del 2026 con más de 8.500 personas

Gus de la Paz

A Coruña recibe su primera triple escala de cruceros del 2026 con más de 8.500 personas

Gus de la Paz

A Coruña
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Este viernes tiene lugar la primera triple escala del año con la llegada del crucero Arcadia, con 2.000 pasajeros y 853 tripulantes a bordo. Ha atracado en el muelle de trasatlánticos a las 6.45 horas y está previsto que parta hacia Funchal a las 17.30. El segundo en llegar ha sido el Norwegian Sky, con 2.100 pasajeros y 850 tripulantes a bordo. El muelle de Calvo Sotelo Sur lo ha recibido sobre las 7.30 horas y a las 17.00 horas retomará su rumbo hacia Le Havre, en Francia. En el muelle de San Diego ha atracado a las 09.00 horas el Aidabela, con 2.200 pasajeros y 650 tripulantes, que permanecerá en la ciudad hasta las 19.30 horas, cuando continuará navegando hacia Portland. En total, visitan la ciudad más de 8.650 personas, entre cruceristas y tripulación. Así fue la entrada del Aidabela desde el faro de Mera.

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