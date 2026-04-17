Gus de la Paz

A Coruña recibe su primera triple escala de cruceros del 2026 con más de 8.500 personas

Este viernes tiene lugar la primera triple escala del año con la llegada del crucero Arcadia, con 2.000 pasajeros y 853 tripulantes a bordo. Ha atracado en el muelle de trasatlánticos a las 6.45 horas y está previsto que parta hacia Funchal a las 17.30. El segundo en llegar ha sido el Norwegian Sky, con 2.100 pasajeros y 850 tripulantes a bordo. El muelle de Calvo Sotelo Sur lo ha recibido sobre las 7.30 horas y a las 17.00 horas retomará su rumbo hacia Le Havre, en Francia. En el muelle de San Diego ha atracado a las 09.00 horas el Aidabela, con 2.200 pasajeros y 650 tripulantes, que permanecerá en la ciudad hasta las 19.30 horas, cuando continuará navegando hacia Portland. En total, visitan la ciudad más de 8.650 personas, entre cruceristas y tripulación. Así fue la entrada del Aidabela desde el faro de Mera.