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Nueva jornada de protesta en el textil de A Coruña contra el acuerdo de la patronal

Nueva jornada de protesta en el textil de A Coruña contra el acuerdo de la patronal

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El conflicto llevaba meses larvándose en los pasillos de las grandes cadenas de moda, pero esta semana estalla en la calle: las plantillas de las grandes cadenas de textil y calzado de las cuatro provincias gallegas hacen huelga este viernes 17 de abril —y en A Coruña también el sábado 18— contra lo que consideran un retroceso histórico en sus derechos laborales. El detonante; el preacuerdo alcanzado el mes pasado para el primer convenio estatal promovido por la patronal ARTE, donde se sientan las principales multinacionales del sector como Inditex, Mango o Primark. Más información

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