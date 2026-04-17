Gus de la Paz

Nueva jornada de protesta en el textil de A Coruña contra el acuerdo de la patronal

El conflicto llevaba meses larvándose en los pasillos de las grandes cadenas de moda, pero esta semana estalla en la calle: las plantillas de las grandes cadenas de textil y calzado de las cuatro provincias gallegas hacen huelga este viernes 17 de abril —y en A Coruña también el sábado 18— contra lo que consideran un retroceso histórico en sus derechos laborales. El detonante; el preacuerdo alcanzado el mes pasado para el primer convenio estatal promovido por la patronal ARTE, donde se sientan las principales multinacionales del sector como Inditex, Mango o Primark. Más información