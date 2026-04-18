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Segunda jornada de huelga en el sector textil contra el convenio de la patronal

Segunda jornada de huelga en el sector textil contra el convenio de la patronal

Carlos Pardellas

Segunda jornada de huelga en el sector textil contra el convenio de la patronal

Carlos Pardellas

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Nueva jornada de movilización en las calles de A Coruña. Trabajadoras del gran comercio textil y del calzado se movilizaron ayer y también en la mañana de este sábado en numerosas localidades gallegas, entre ellas A Coruña, para plantarse ante el convenio estatal promovido por la patronal ARTE, un marco que, según denuncian los sindicatos, supone un recorte de derechos y una recentralización de las relaciones laborales. La huelga y las protestas convocadas en Galicia visualizan el rechazo sindical al preacuerdo, mientras fuentes de Inditex sostienen que sus condiciones están "por encima" de ese marco y de los convenios provinciales. Más información. Más información

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