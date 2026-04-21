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La declaración de Miguel Reija en el juicio por la Primitiva millonaria

La declaración de Miguel Reija en el juicio por la Primitiva millonaria

RAC

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El delegado comercial de Loterías en A Coruña, Miguel Reija, hermano del lotero de San Agustín, Manuel, y acusado de ayudar a este a quedarse con la Primitiva millonariaaseguró que este actuó "de una manera honorable" en el momento del hallazgo. "Estaba entregando un boleto, me implicó a mí como delegado, y no me necesitaba para nada para cobrar ese premio. Podría ir a cualquier sitio, a Albacete, a cualquier entidad y cobrarlo de una manera opaca", manifestó. Más información

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