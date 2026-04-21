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Miguel Reija en su declaración: "Lo primero que hice es meterlo en un sobre de plástico para proteger las posibles huellas"

Miguel Reija en su declaración: "Lo primero que hice es meterlo en un sobre de plástico para proteger las posibles huellas"

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Miguel Reija en su declaración: "Lo primero que hice es meterlo en un sobre de plástico para proteger las posibles huellas"

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El delegado comercial de Loterías en A Coruña, Miguel Reija, hermano del lotero de San Agustín y acusado de ayudar a este a quedarse con la Primitiva millonaria, explicó este martes en el juicio que cuando recibió el boleto, el 3 de julio de 2012, el día siguiente al hallazgo, "lo primero" que hizo fue "meterla en un sobre de plástico para proteger las huellas". Más información

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