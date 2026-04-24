Guardia Civil de Tráfico

Carreras ilegales de coches en A Laracha: así captaron los drones del equipo Pegaso de la Guardia Civil las maniobras de riesgo

Los participantes realizaban maniobras de alto riesgo consistentes en competiciones de velocidad, aceleraciones bruscas con pérdida de tracción (conocidas técnicamente como burn-out) y derrapes controlados (drift), ejecutadas además en presencia de numeroso público, por lo que la Guardia Civil destaca que generaban "un peligro grave e inminente para la integridad física de los asistentes". El operativo contó con el apoyo técnico del Equipo Pegaso, que desplegó aeronaves no tripuladas (drones) para la observación y grabación de pruebas desde el aire, un dispositivo que fue coordinado de forma simultánea con patrullas uniformadas y vehículos camuflados en tierra para asegurar la identificación de los infractores. Más información. Más información