Guardia Civil de Tráfico

Un investigado por conducción temeraria y 30 denunciados en A Laracha en una concentración de coches

La Guardia Civil investiga a un conductor por conducción temeraria en una concentración de vehículos en A Laracha. A través del Subsector de Tráfico de A Coruña y en colaboración con el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Galicia, la Guardia Civil ha desarrollado diversos dispositivos de vigilancia y control en un polígono industrial de A Laracha con el objetivo de prevenir conductas de riesgo contra la seguridad vial. Más información. Más información