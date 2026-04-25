Casteleiro

El galeón 'Andalucía' recibe visitantes hasta el domingo en el muelle de Calvo Sotelo

El galeón Andalucía permanece atracado en el muelle de Calvo Sotelo como si llegase del mismo pasado siglo XII. Esta embarcación es una réplica de los grandes barcos españoles de la época. A diferencia de antaño, el público puede subir a este museo flotante y recorrer su cubierta en horario de visitas, entre las 10.00 y las 20.00 horas hasta este domingo. Las tarifas, que varían y cuentan con bonos, irán al cofre del barco.