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Laura Márquez se sube en silla de ruedas al escenario del teatro Colón de A Coruña con ayuda de Carolina Iglesias

La lesión que dificulta a la guionista y humorista Laura Márquezestar de pie no afectó al espectáculo que dio este sábado en el Teatro Colón de A Coruña. La andaluza participaba en la gala Animus Iocandi del Encontro Mundial de Humorismo (EMHU), con el coruñés David Perdomo e Ignatius Farray, y tuvo que entrar y salir de las tablas en silla de ruedas, aunque en algún momento del espectáculo se puso de pie con ayuda de unas muletas. A moverse en la silla la ayudó por su amiga Carolina Iglesias, a la que conoce desde hace años y que este domingo, Día Internacional del Humor, estará en el Palacio de la Ópera en el estreno en Galicia de Estirando el chicle: el show de Mentira y Traición, con su compañera de programa Victoria Martín. Más de 1.600 asistirán al espectáculo, que ya tiene las entradas agotadas.