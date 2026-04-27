Carlos Pardellas

Nuevo local de hostelería y deportes náuticos en O Parrote: el Puerto de A Coruña busca concesionario para el edificio que abrirá este verano

El Puerto acaba de publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de este lunes un procedimiento para que las empresas interesadas se presenten para gestionar el inmueble, que tendrá servicios de hostelería y albergará actividades deportivas como kayak o bici acuática, a partir del 1 de junio. Según confirman fuentes de la Autoridad Portuaria, se prevé que la obra, financiada por la Xunta y que se contrató el pasado mes de diciembre, acabe en mayo o en junio. El proyecto se suma a la resurrección de O Parrote encabezada por la Cámara, que abrió un club con local de hostelería y terraza y gestionará los arcados. Más información.