Gus de la Paz

El Gobierno licita la integración ambiental de Alfonso Molina en A Coruña tras una década de tramitación

Diez años después de iniciar su tramitación administrativa, el Gobierno central licita la obra de "integración ambiental" de la avenida de Alfonso Molina. El proyecto completa la ampliación de la avenida, en ejecución en la actualidad, pero con retraso en sus plazos, que debían haber culminado en el primer trimestre de este año. La integración ambiental sale a concurso por 5,89 millones de euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de año y medio desde la firma del contrato. Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 1 de junio.