Gus de la Paz / Ana Carro

Primero de mayo, Día de los Trabajadores: miles de coruñeses salen a la calle en una jornada reivindicativa

A Coruña llega a este Primero de Mayo de 2026 con más afiliados que en los últimos años, una tasa de paro provincial en niveles próximos al pleno empleo técnico y un tejido empresarial que sigue tirando de la economía gallega. Pero detrás de la buena fotografía general aparecen grietas difíciles de ignorar: mujeres con más obstáculos para mantener una carrera laboral, mayores de 45 años expulsados de sectores en transformación, jóvenes que entran al mercado con salarios bajos y una ciudad cada vez más dependiente de la llegada de trabajadores extranjeros. Más información.