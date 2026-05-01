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Primero de mayo, Día de los Trabajadores: miles de coruñeses salen a la calle en una jornada reivindicativa

Primero de mayo, Día de los Trabajadores: miles de coruñeses salen a la calle en una jornada reivindicativa

Gus de la Paz / Ana Carro

Primero de mayo, Día de los Trabajadores: miles de coruñeses salen a la calle en una jornada reivindicativa

Gus de la Paz

Ana Carro

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A Coruña llega a este Primero de Mayo de 2026 con más afiliados que en los últimos años, una tasa de paro provincial en niveles próximos al pleno empleo técnico y un tejido empresarial que sigue tirando de la economía gallega. Pero detrás de la buena fotografía general aparecen grietas difíciles de ignorar: mujeres con más obstáculos para mantener una carrera laboral, mayores de 45 años expulsados de sectores en transformación, jóvenes que entran al mercado con salarios bajos y una ciudad cada vez más dependiente de la llegada de trabajadores extranjeros. Más información.

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