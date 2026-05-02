La Cocina Económica de A Coruña cumple 140 años
La Cocina Económica de A Coruña lleva 140 años siendo salvavidas de mucha gente. Desde su sede ubicada en la calle Socorro reparte cada día 1.500 comidas y recibe a unas 60 personas en el comedor, además de dar unos 100 desayunos. Una de sus usuarias, que prefiere no dar su nombre, solo tiene "palabras de agradecimiento" por haberse encontrado las puertas abiertas de este lugar. "Ya no solo es que me den menús para mí y mis hijos, es que me tratan con dignidad, con cariño y con respeto", confiesa. Más información.
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