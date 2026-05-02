Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Luis de la Fuente en A CoruñaÁlvaro Ferllo, parapenaltisVoluntariado de acompañamiento en el ChuacBenassi sobre el VAR
instagramlinkedin

La Cocina Económica de A Coruña cumple 140 años

Cocina Economica reportaje 140 años

Cocina Economica reportaje 140 años / CARLOS PARDELLAS / LCO

Carlos Pardellas

La Cocina Económica de A Coruña lleva 140 años siendo salvavidas de mucha gente. Desde su sede ubicada en la calle Socorro reparte cada día 1.500 comidas y recibe a unas 60 personas en el comedor, además de dar unos 100 desayunos. Una de sus usuarias, que prefiere no dar su nombre, solo tiene "palabras de agradecimiento" por haberse encontrado las puertas abiertas de este lugar. "Ya no solo es que me den menús para mí y mis hijos, es que me tratan con dignidad, con cariño y con respeto", confiesa. Más información.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents