Carlos Pardellas / Sandra Abad

Adiós a la duna de Riazor: A Coruña enfila la temporada de playas y pone a punto uno de sus arenales más concurridos

Falta un mes y medio para que los socorristas lleguen a las playas coruñesas y arranque oficialmente la temporada de baño en los arenales del litoral coruñés pero A Coruña empieza a ponerse a punto para un verano que ya está tan cerca como lejos queda, echando la vista atrás, el invierno. La ciudad estrena el mes de mayo atravesando aproximadamente el ecuador de la primavera y llega el momento de rebajar la duna de Riazor. Una vez superado el punto álgido de los temporales y borrascas, las máquinas bajan a la playa para redistribuir la arena y desmontar el montículo que marca la barrera que separa la temporada otoño-invierno del ciclo primavera-verano. Esta semana el tiempo no va a acompañar pero en pocos días las retroexcavadoras habrán allanado una de las playas más concurridas de A Coruña para cuando lleguen los días soleados.