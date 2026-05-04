Carlos Pardellas

La biblioteca de Os Rosales reabre al público tras las obras para eliminar filtraciones y humedades

Los trabajos de mejora y mantenimiento de la instalación, que cuentan con una inversión de 313.172,96 euros, continuarán ahora con la sustitución de la cubierta deteriorada, la instalación de un nuevo sistema de impermeabilización en la superficie, la creación de una red de recogida de aguas pluviales y la reposición de los acabados exteriores y los balcones de protección. Durante su visita, la alcaldesa Inés Rey ha agradecido al personal bibliotecario que mantuviesen algunos servicios en activo como talleres y préstamo de ejemplares.