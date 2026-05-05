Secciones

Es noticia
A Coruña, en el 'top 30' de los MIRXXV PREMIOS OPINIÓN de Música de RaízEl Dépor retira sus murales de la plaza de PontevedraCómo colaborar con la Cocina Económica de A CoruñaSuceso en FisterraEl Leyma, abierto a organizar en el Coliseum la 'final four' por el ascensoEl bingo 'drag' que revoluciona el tarde en A Coruña
instagramlinkedin
Un coche colisiona con la fachada de una farmacia de A Coruña tras chocar con otro vehículo

Un coche colisiona con la fachada de una farmacia de A Coruña tras chocar con otro vehículo

@EloyTP

Un coche colisiona con la fachada de una farmacia de A Coruña tras chocar con otro vehículo

@EloyTP

RRSS WhatsAppCopiar URL

Un turismo ha chocado contra la fachada de una farmacia situada en la avenida Fisterra de A Coruña tras chocar previamente contra otro vehículo y perder el control. Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, el siniestro ha tenido lugar poco después de las 08.00 horas a la altura del número 135 de esta avenida, a la altura del cruce con la calle Padre Sarmiento. Más información.

TEMAS

Tracking Pixel Contents