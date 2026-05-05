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Un coche colisiona con la fachada de una farmacia de A Coruña tras chocar con otro vehículo

Un turismo ha chocado contra la fachada de una farmacia situada en la avenida Fisterra de A Coruña tras chocar previamente contra otro vehículo y perder el control. Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, el siniestro ha tenido lugar poco después de las 08.00 horas a la altura del número 135 de esta avenida, a la altura del cruce con la calle Padre Sarmiento. Más información.