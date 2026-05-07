Gus de la Paz

Luckia inaugura su nueva sede en A Coruña, un polo tecnológico en innovación, emprendimiento y sostenibilidad

Luckia abrió este jueves las puertas de su nueva sede corporativa en A Coruña, un edificio concebido para convertirse en uno de los grandes polos tecnológicos privados de Galicia y en la base desde la que el grupo quiere reforzar su crecimiento internacional en el negocio digital. La compañía, presidida por José González Fuentes y con presencia en ocho países y más de 3.000 trabajadores, inauguró unas instalaciones con capacidad para un millar de profesionales llamadas a actuar también como espacio de innovación y emprendimiento.