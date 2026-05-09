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Manifestación multitudinaria en A Laracha contra la planta de biogás de Soandres: "A Laracha non se vende"

Manifestación multitudinaria en A Laracha contra la planta de biogás de Soandres: "A Laracha non se vende"

Candela F. Roldán

Manifestación multitudinaria en A Laracha contra la planta de biogás de Soandres: "A Laracha non se vende"

Candela F. Roldán

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Miles de vecinos se manifestaron este sábado en A Laracha para mostrar su rechazo al proyecto de planta de biogás previsto en la parroquia de Soandres. La movilización, convocada por la plataforma vecinal Stop Biogás, recorrió el centro del municipio entre tambores, panderetas y pancartas hasta la plaza del Concello, donde se leyó un manifiesto en defensa del rural y del medio ambiente. Más información.

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