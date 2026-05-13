Gus de la Paz

15 coruñeses visitan la torre de control marítima de A Coruña

La enorme 'H' blanca del dique de abrigo es uno de los edificios más reconocibles del puerto de A Coruña. Miles de personas la observan cada día desde el paseo marítimo, pero pocas conocen realmente qué ocurre en su interior. La primera edición de la Semana do Patrimonio Invisible permitió descubrirlo a un grupo de quince gallegos que visitaron la Torre de Control Marítimo acompañados por el guía Manuel Rial y responsables de Salvamento Marítimo y Capitanía Marítima.