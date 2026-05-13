Gus de la Paz

La exposición 'Maricones y travestis a la calle' llega a la Casa Museo Casares Quiroga

La Casa Museo Casares Quiroga de A Coruña se convierte desde este miércoles en una de las sedes del Corufest en su edición de 2026, gracias a la exposición Maricones y travestis a la calle. La muestra, comisariada por el artista Sergio Marey, reivindica y plasma la vida de la activista trans y prostituta Trini Falcés, coruñesa de nacimiento e icono LGTBI por su participación en la primera movilización del Orgullo en Barcelona, en 1977. La exposición sobre la memoria de Trini se inaugurará a las 19.00 horas de este miércoles y podrá visitarse hasta el 31 de mayo.