Gus de la Paz

Lo que opinan los vecinos del Agra do Orzán sobre su barrio

Pasan los años y la calle Barcelona sigue siendo el corazón del Agra do Orzán. Por ella pasan cada día vecinos cargados con bolsas de la compra, personas mayores que se detienen a hablar en los bancos, niños que salen del colegio y comerciantes que levantan la verja de negocios que llevan décadas formando parte del barrio y cada vez más extranjeros que encuentran en el barrio un lugar donde acomodarse. Lee el reportaje completo en el enlace de la biografía.