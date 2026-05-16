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Lo que opinan los vecinos del Agra do Orzán sobre su barrio

Lo que opinan los vecinos del Agra do Orzán sobre su barrio

Gus de la Paz

Lo que opinan los vecinos del Agra do Orzán sobre su barrio

Gus de la Paz

A Coruña
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Pasan los años y la calle Barcelona sigue siendo el corazón del Agra do Orzán. Por ella pasan cada día vecinos cargados con bolsas de la compra, personas mayores que se detienen a hablar en los bancos, niños que salen del colegio y comerciantes que levantan la verja de negocios que llevan décadas formando parte del barrio y cada vez más extranjeros que encuentran en el barrio un lugar donde acomodarse. Lee el reportaje completo en el enlace de la biografía.

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