Carlos Pardellas

Arranca en A Coruña la primera de las tres jornadas de huelga del sector del metal

El sector del metal de la provincia de A Coruña afronta la primera de las tres jornadas de huelga en pleno bloqueo de la negociación del convenio colectivo. CIG, CCOO y UGT han convocado los paros tras más de una decena de reuniones sin acuerdo con la patronal y advierten de que las movilizaciones podrían endurecerse si no se producen avances en las próximas semanas. Los sindicatos ya han ampliado los paros a los días 26 y 27 de mayo.