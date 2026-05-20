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Escaparates de Zara de hombre en la plaza de Lugo cubiertos

El artista puertorriqueño Bad Bunny y la marca española Zara han lanzado este sábado una colaboración exclusiva con la presentación de su nueva colección 'Benito Antonio' en el centro comercial Plaza Las Américas, en San Juan, Puerto Rico. En España aterrizará este jueves 21 de mayo y en la mañana de este miércoles el escaparate del Zara Man de la plaza de Lugo de A Coruña ha aparecido con los escaparates cubiertos, lo que puede ser una señal de cara a la presentación de esta propuesta.