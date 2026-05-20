Casteleiro

Sufre una indisposición al volante y el choque contra una lancha evita que su coche se precipite al mar en O Portiño

Un hombre de mediana edad ha resultado herido en un accidente registrado sobre las 08.45 horas de este miércoles en O Portiño. El conductor sufrió una indisposición cuando circulaba por la rotonda, lo que provocó que su vehículo se saliese de la vía y circulase unos 400 metros sin control en dirección hacia el mar. En el trayecto hacia el embarcadero de O Portiño, el coche chocó contra varias señales en la vía y mobiliario urbano hasta que finalmente el impacto contra una pequeña embarcación atracada en el puerto impidió que se precipitase al agua.