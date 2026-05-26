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Policías nacionales se concentran en A Coruña convocados por CEP para reclamar más agentes en la provincia

Policías nacionales se concentran en A Coruña convocados por CEP para reclamar más agentes en la provincia

Gus de la Paz

Policías nacionales se concentran en A Coruña convocados por CEP para reclamar más agentes en la provincia

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Representantes de la Confederación Española de Policía (CEP) han convocado este martes una protesta ante el cuartel de la Policía Nacional en Lonzas, en A Coruña, para reclamar más personal y medios ante, afirman, el aumento de intervenciones. Aseguran que en los últimos años ha habido un aumento de plantilla pero ha insistido en que es insuficiente por la creación de nuevas unidades; el aumento, ha especificado, de denuncias por delitos como agresiones sexuales o ciberestafas y "la disminución" de funcionarios en tareas administrativas. Más información

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