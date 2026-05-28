Bañistas opinan sobre la nueva ordenanza de playas de A Coruña
A Coruña
La nueva ordenanza de playas de A Coruña no solo regula los usos permitidos en los arenales, sino que también fija un régimen sancionador específico para quienes incumplan las normas. El texto clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con multas que pueden llegar hasta los 3.000 euros.
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