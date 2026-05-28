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Así viven los estudiantes de A Coruña la cuenta atrás para la Selectividad

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Las bibliotecas de A Coruña viven los últimos días llenas de subrayadores, apuntes doblados, ordenadores con esquemas y cafés que se enfrían encima de la mesa. A pocos días de que arranque la Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU), cientos de estudiantes apuran las últimas jornadas de estudio entre amigos, repasos improvisados y la sensación constante de que siempre queda algo por mirar "por si acaso".

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