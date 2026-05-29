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Concentración de trabajadores en A Coruña en la huelga del comercio de alimentación

Concentración de trabajadores en A Coruña en la huelga del comercio de alimentación

Carlos Pardellas

Concentración de trabajadores en A Coruña en la huelga del comercio de alimentación

Carlos Pardellas

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El personal del comercio de alimentación en la provincia de A Coruña está llamado este jueves a una jornada de huelga, que está transcurriendo sin incidencias, con presencia de personal de seguridad en algunas de las tiendas y con "seguimiento masivo", según han apuntado representantes sindicales. Demandan un convenio "digno" que reconozca "el esfuerzo diario de las plantillas y permita avanzar en derechos laborales y salariales". Más información

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