Carlos Pardellas

Concentración de trabajadores en A Coruña en la huelga del comercio de alimentación

El personal del comercio de alimentación en la provincia de A Coruña está llamado este jueves a una jornada de huelga, que está transcurriendo sin incidencias, con presencia de personal de seguridad en algunas de las tiendas y con "seguimiento masivo", según han apuntado representantes sindicales. Demandan un convenio "digno" que reconozca "el esfuerzo diario de las plantillas y permita avanzar en derechos laborales y salariales". Más información