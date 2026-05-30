Cortada la calle San Nicolás por el riesgo de derrumbe de la cubierta de un edificio en ruinas
La transitada calle San Nicolás, entre Panaderas y Marqués de Pontejos, permanece cerrada por el riesgo de caída de cascotes a la vía pública de la cubierta deteriorada de un edificio en ruinas ubicado en el número 34. El Concello de A Coruña ha tomado la decisión de cerrar la vía como medida de prevención y ha dado órdenes a los propietarios del inmueble para que tomen medidas. Se trata de un edificio que está incluido en el plan de ruinas.
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