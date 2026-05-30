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Cortada la calle San Nicolás por el riesgo de derrumbe de la cubierta de un edificio en ruinas

Cortada la calle San Nicolás por el riesgo de derrumbe de la cubierta de un edificio en ruinas

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Cortada la calle San Nicolás por el riesgo de derrumbe de la cubierta de un edificio en ruinas

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La transitada calle San Nicolás, entre Panaderas y Marqués de Pontejos, permanece cerrada por el riesgo de caída de cascotes a la vía pública de la cubierta deteriorada de un edificio en ruinas ubicado en el número 34. El Concello de A Coruña ha tomado la decisión de cerrar la vía como medida de prevención y ha dado órdenes a los propietarios del inmueble para que tomen medidas. Se trata de un edificio que está incluido en el plan de ruinas.

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