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La Taquería Niño Rey de A Coruña busca tener el mejor taco de España

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La Taquería Niño Rey de A Coruña busca tener el mejor taco de España

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El establecimiento presenta un taco de costilla de cerdo al tequila, "bañado en un pipián verde, una tierra de semilla de calabaza frita, sal de gusano" y "una lluvia de totomoxtle", que es "la hoja del maíz hecha ceniza". El potente relleno va abrazado por una "tortilla azul nixtamalizada" y salpicada con unos curiosos pétalos de caléndula que le aportan "contraste y un pequeño dulzor". Más información

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