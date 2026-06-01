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La Taquería Niño Rey de A Coruña busca tener el mejor taco de España

El establecimiento presenta un taco de costilla de cerdo al tequila, "bañado en un pipián verde, una tierra de semilla de calabaza frita, sal de gusano" y "una lluvia de totomoxtle", que es "la hoja del maíz hecha ceniza". El potente relleno va abrazado por una "tortilla azul nixtamalizada" y salpicada con unos curiosos pétalos de caléndula que le aportan "contraste y un pequeño dulzor". Más información