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Así es el dispositivo que permite interceptar teléfonos en el examen de Selectividad
En la prueba de Selectividad en el Campus de Elviña se dispone de detectores de frecuencias para captar señales de móviles. Así lo explica Elisa Beceiro.
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