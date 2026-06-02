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Así es el dispositivo que permite interceptar teléfonos en el examen de Selectividad

Así es el dispositivo que permite interceptar teléfonos en el examen de Selectividad

Carlos Pardellas

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Así es el dispositivo que permite interceptar teléfonos en el examen de Selectividad

Carlos Pardellas

A Coruña
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En la prueba de Selectividad en el Campus de Elviña se dispone de detectores de frecuencias para captar señales de móviles. Así lo explica Elisa Beceiro.

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