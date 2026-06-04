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Decenas de profesionales sanitarios denuncian en A Coruña las listas de espera del Sergas

Decenas de profesionales sanitarios se han concentrado este jueves ante hospitales y centros de salud de toda Galicia para denunciar las listas de espera del Sergas. Convocados por la plataforma SOS Sanidade Pública, en ciudades como A Coruña se han manifestado en la rotonda del Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) para denunciar que las listas de espera del Sergas son "uno de los principales problemas del sistema sanitario", con un incremento, por ejemplo de las quirúrgicas, del 30% desde 2019.