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Los bomberos de A Coruña localizan a una mujer sin vida tras declararse un incendio de madrugada en su vivienda de Palavea

Una mujer ha muerto en la madrugada después de declararse un incendio en una vivienda del barrio de Palavea. Un vecino alertó del fuego sobre las 1,33 horas, indicando que salía abundante humo negro de un bajo con ventanas ubicado en el número 12 de la calle Río de Quintas, en las viviendas de Santa Bárbara. Hasta el lugar se desplazó una dotación de tres vehículos y nueve bomberos, que accedieron al domicilio a través de las ventanas al encontrarlas con las persianas derretidas por el fuego y colgando en el interior. En el salón de la vivienda, los efectivos localizaron el cuerpo de la víctima, con síntomas de asfixia y quemaduras.