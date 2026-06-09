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La tapa de A Coruña que busca ser la mejor de Galicia: "Hemos transformado un caldo gallego en un Dry Martini"
El chef Carlos Montes nació en Chinchón (Madrid), pero encontró en A Coruña su casa tras trabajar en Lanzarote, Castilla y León o Carballo: "Sabía que la ciudad me encantaba y quería abrir un negocio aquí". Tras la pandemia, en 2022, decidió dar el salto junto a Silvia Munno: "Me embarqué en mi propia aventura". Ahora, cuatro años después, buscará devolverle el cariño a su ciudad de adopción ganando el título de 'Mellor Cociñeiro de Tapas Sete Cidades, Sete Sabores 2026.
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