Secciones

Es noticia
El Estado tramita el sobrecoste de Alfonso MolinaLuz verde al proyecto de MeiramaEntrevista a Caio PachecoRespaldo al "área metropolitana para el taxi"El Deportivo y Ferllo se dan un añoRecortes en el Consorcio de TurismoVisita del Papa en directo
instagramlinkedin
La tapa de A Coruña que busca ser la mejor de Galicia: "Hemos transformado un caldo gallego en un Dry Martini"

La tapa de A Coruña que busca ser la mejor de Galicia: "Hemos transformado un caldo gallego en un Dry Martini"

Carlos Pardellas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La tapa de A Coruña que busca ser la mejor de Galicia: "Hemos transformado un caldo gallego en un Dry Martini"

Carlos Pardellas

RRSS WhatsAppCopiar URL

El chef Carlos Montes nació en Chinchón (Madrid), pero encontró en A Coruña su casa tras trabajar en Lanzarote, Castilla y León o Carballo: "Sabía que la ciudad me encantaba y quería abrir un negocio aquí". Tras la pandemia, en 2022, decidió dar el salto junto a Silvia Munno: "Me embarqué en mi propia aventura". Ahora, cuatro años después, buscará devolverle el cariño a su ciudad de adopción ganando el título de 'Mellor Cociñeiro de Tapas Sete Cidades, Sete Sabores 2026.

TEMAS

Tracking Pixel Contents