Gus de la Paz

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El autor confeso del apuñalamiento mortal a Yoel: "Vino a pegarme, me enfadé y la clavé"

El autor confeso del apuñalamiento mortal a Yoel Quispe -- hechos ocurridos en la madrugada de la Nochebuena de 2023 en A Coruña y de los que inicialmente culpó a otra persona hasta ser detenido -- ha atribuido a un "arrebato" lo sucedido tras acudir en un primer momento a defender a la víctima, en el contexto de una agresión con otros dos jóvenes. "Vino a pegarme, me enfadé y la clavé", ha expuesto.