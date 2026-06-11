Gus de la Paz

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Manifestación del sector del metal en A Coruña

Trabajadores del sector del metal han cortado el tráfico en la avenida Alfonso Molina, lo que ha impedido el paso de vehículos a la ciudad en uno de los principales accesos a la ciudad. La Policía Local ha desviado la circulación por la avenida de A Pasaxe, donde se han registrado retenciones por la manifestación. También se han visto afectados los coches que circulaban por vías alternativas como avenida de Ejércido y Ronda de Camilo José Cela, con intensidad de tráfico, y se han producido un "par de conatos de incendio" que fueron sofocados por los bomberos al paso de la manifestación a la altura del barrio de Palavea. Más información