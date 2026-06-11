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Nuevos límites de viento y oleaje permitirán el surf en A Coruña con alerta naranja
Las escuelas de surf y los surfistas podrán realizar su actividad deportiva en la costa de A Coruña con alerta naranja vigente debido a un cambio en la regulación de la Xunta, que entró en vigor el 1 de junio. La modificación, aplicable para todo el litoral de la comunidad, afecta a tres parámetros que expone un nuevo anexo para deporte en aguas recogidas y zonas georreferenciadas: la velocidad del viento, la altura del oleaje y la visibilidad. En esta línea, el Gobierno gallego reconoce "las características específicas" reclamadas por las federaciones y los profesionales de deportes acuáticos y transforma lo que hasta ahora era un "pacto homogéneo". Más información
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