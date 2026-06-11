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La playa de Bastiagueiro en Oleiros celebra 40 años de bandera azul

La playa de Bastiagueiro en Oleiros celebra 40 años de bandera azul

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La playa de Bastiagueiro en Oleiros celebra 40 años de bandera azul

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A Coruña
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La playa de Bastiagueiro, en Oleiros, luce desde este jueves una bandera azul muy especial. Ya no solo por su color (el blanco predomina sobre el azul), sino también por ser uno de los siete arenales y el único en la vertiente atlántica que cuenta con este estandarte, que conmemora los 40 años ininterrumpidos en los que el arenal oleirense ha contado con esta distinción. Lee más en el enlace.

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