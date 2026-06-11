Marta Casais

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Protesta en el instituto de Carral por la imposición de la FP Básica

Decenas de familias, alumnos y profesores se han movilizado este jueves en Carral para denunciar la imposición de la Formación Profesional Básica en Mantenimiento de Vehículos bajo el lema: "FP así pero non así". La comunidad educativa denuncia que apenas ha habido negociación con la Xunta para implantar la modalidad y exponen dudas sobre la capacidad de los recursos humanos, materiales y de espacio para su desarrollo. Más información.