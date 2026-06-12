¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La reacción del conselleiro de Educación a la dimisión del equipo directivo del instituto de Carral
El equipo directivo del instituto de Carral ha dimitido en bloque este jueves por la implantación de la FP Básica "sin previa negociación con la comunidad educativa". Horas antes el profesorado se había manifestado en frente del centro para denunciar la "falta de planificación" y "consenso" de la decisión de impartir la modalidad. En las últimas horas el profesorado ha convocado una manifestación el próximo lunes 15 de junio y una huelga el miércoles 17.
Últimos vídeos
El Papa en Tenerife
Así fue el encuentro del Papa con los migrantes de Las Raíces en Tenerife
A PROPÓSITO | Videocomentario
'El Papa visitará semanalmente el Congreso para comprobar que reinan la paz y la armonía', por Matías Vallés
El Papa en Tenerife