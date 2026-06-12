Marta Casais

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La reacción del conselleiro de Educación a la dimisión del equipo directivo del instituto de Carral

El equipo directivo del instituto de Carral ha dimitido en bloque este jueves por la implantación de la FP Básica "sin previa negociación con la comunidad educativa". Horas antes el profesorado se había manifestado en frente del centro para denunciar la "falta de planificación" y "consenso" de la decisión de impartir la modalidad. En las últimas horas el profesorado ha convocado una manifestación el próximo lunes 15 de junio y una huelga el miércoles 17.